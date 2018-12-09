Составлен рейтинг самых популярных блюд новогоднего стола. Опрос среди россиян провел сервис бронирования жилья «
По результатам опроса, самым любимым блюдом стол салат «Оливье» — за него проголосовали 23% опрошенных. Второе место заняла селедка под шубой (19%) и бутерброды с икрой — третье (15%).
Пятерку популярных блюд новогоднего стола дополнили холодец (14% голосов) и запеченная птица (12%).
В десятку вошли также мандарины (10%), новогоднее «Полено» (3%), салат «Мимоза"(2%), заливная рыба и маринованные овощи (по 1%).