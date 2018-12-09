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20:25, 9 декабря 2018 1 244
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Составлен рейтинг самых популярных блюд новогоднего стола 1

Составлен рейтинг самых популярных блюд новогоднего стола

Составлен рейтинг самых популярных блюд новогоднего стола. Опрос среди россиян провел сервис бронирования жилья «Tvil».

По результатам опроса, самым любимым блюдом стол салат «Оливье» — за него проголосовали 23% опрошенных. Второе место заняла селедка под шубой (19%) и бутерброды с икрой — третье (15%).

Пятерку популярных блюд новогоднего стола дополнили холодец (14% голосов) и запеченная птица (12%).

В десятку вошли также мандарины (10%), новогоднее «Полено» (3%), салат «Мимоза"(2%), заливная рыба и маринованные овощи (по 1%).


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