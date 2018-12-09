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14:38, 9 декабря 2018 2 439
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Следователи рассказали о детях, пожертвовавших свои жизни ради спасения людей

Следователи рассказали о детях, пожертвовавших свои жизни ради спасения людей

В день Героев Отечества, 9 декабря, следователи рассказали о детях, пожертвовавших жизни ради спасения людей. Публикация появилась в официальном сообществе СУ СКР по Рязанской области «ВКонтакте».

«Мы должны помнить и передавать из уст в уста истории о тех, кто ушел из жизни с честью, и тогда их подвиг будет бессмертен. Особое место во всеобщей скорби занимает плач матерей и близких юных героев, что отзывается болью в преисполненном уважения сердце каждого офицера, каждого неравнодушного жителя нашей страны. Ведь за их гибелью стоят удивительные для ребят их возраста качества — любовь к ближнему, самоотверженность, мужество, сострадание. Вот они — еще совсем юные, настоящие герои нашего времени», — говорится в сообщении.

Публикация рассказывает о четырех детях, спасших людей.

Евгений Табаков 2001 года рождения погиб в 2008 году от рук грабителя. Семилетний мальчик пытался защитить двенадцатилетнюю сестру. Злоумышленник набросился на него и ударил восемь раз ножом в спину. Мальчик посмертно награжден Орденом Мужества.

Данил Садыков 1999 года рождения погиб в 2012 году в Набережных Челнах. Маленький мальчик упал в фонтан на улице, который находился под напряжением. Он потерял сознание и упал в воду. Из толпы к нему бросился лишь Данил Садыков, он вытащил ребенка из воды, но сам получил смертельный удар током. Данил посмертно награжден Орденом Мужества.

Андрей Касимов 2001 года рождения погиб в 2014 году. 27 октября 2014 года в Удмуртской Республике пропали 13-летний Андрей и 11-летняя Александра Касимова в поселке Балезино. Спустя сутки в лесу нашли тела погибших. Выяснилось, что их убили. Преступник затащил детей в лес и напал на девочку. Андрей до последнего вздоха пытался защитить младшую сестру, оказав серьезное сопротивление превосходящему его по силе злоумышленнику. Мальчика посмертно наградили медалью «За спасение погибавших».

Иван Крапивнин, рожденный в 2002 году, погиб в 2018 году. Пьяный сосед напал на мать подростка в их квартире и ударил женщину ножом 27 раз. Ваня попытался помешать преступнику, пытаясь защитить мать. Преступник ударил его три раза гантелью по голове. Под присмотром специалистов он прожил полгода, находясь в больнице. 4 декабря мальчик скончался. Его мать осталась жива. Подростка посмертно наградили медалью СК России «Доблесть и отвага».


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