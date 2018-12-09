РЖД представят новый плацкартный вагон на Казанском вокзале

РЖД представят новый плацкартный вагон. Поестители Казанского вокзала в Москве смогут увидеть макет с 10 декабря по 10 февраля, передает
Полномасштабный макет
Напомним, концепт нового плацкарта РЖД
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РЖД представят новый плацкартный вагон. Поестители Казанского вокзала в Москве смогут увидеть макет с 10 декабря по 10 февраля, передает
Полномасштабный макет
Напомним, концепт нового плацкарта РЖД
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В числе самых успешных проектов Любимов отметил «Бережливую поликлинику», работу на производстве и в областном правительстве.