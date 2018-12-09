Рязанка заработала сто тысяч в первом выпуске шоу «Рюкзак» на телеканале «ЧЕ»

Рязанку Евгению Трофимову показали в новом тревел-шоу «Рюкзак» на телеканале «ЧЕ». Выпуск с участием рязанки показали в субботу, 8 декабря.
Участники шоу должны добраться из пункта, А в пункт Б с незнакомым попутчиком, без знания иностранного языка, без денег, имея лишь «Рюкзак» за спиной. В нем можно оставить всего пять вещей, которые участник сочтет для себя жизненно необходимыми.
В первом выпуске участники шоу отправились в Индонезию. Рязанке и ее напарнице нужно было добраться до аэропорта за 72 часа. Они преодолели 430 километров.
Девушки справились с заданием и выиграли деньги. Выпуск можно посмотреть по