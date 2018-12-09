Около полутора тысяч россиян не могут вылететь из Китая домой. Об этом передает «
Накануне авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань, которую она выполняла по заказу туроператора «Жемчужная река». Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей.
По данным авиакомпании, на острове находятся порядка 1,5 тысячи клиентов туроператора.
Российские туристы пытаются вернуться в Россию самостоятельно, но не могут этого сделать из-за групповых виз.
В Ростуризме сообщили, что россияне смогут вернуться домой во вторник, 11 декабря.