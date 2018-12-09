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20:16, 9 декабря 2018 1 252
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Около полутора тысяч россиян не могут вылететь из Китая домой 1

Около полутора тысяч россиян не могут вылететь из Китая домой

Около полутора тысяч россиян не могут вылететь из Китая домой. Об этом передает «Интерфакс».

Накануне авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань, которую она выполняла по заказу туроператора «Жемчужная река». Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей.

По данным авиакомпании, на острове находятся порядка 1,5 тысячи клиентов туроператора.

Российские туристы пытаются вернуться в Россию самостоятельно, но не могут этого сделать из-за групповых виз.

В Ростуризме сообщили, что россияне смогут вернуться домой во вторник, 11 декабря.


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