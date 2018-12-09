Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:40, 9 декабря 2018 984
 0    0

На следующей неделе в Рязанской области ожидаются снегопады. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанской области ожидаются снегопады. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанской области ожидаются снегопады. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 10 декабря, синоптики пообещали до -4 градусов. Днем — ноль градусов и мокрый снег.

В ночь на вторник потеплеет до -2 градусов, днем также будет нулевая температура, возможен мокрый снег.

Ночью в среду, 12 декабря, пообещали до -2 градусов, днем -1 градус. В этот день также возможен мокрый снег.

В четверг ночью будет до -4, днем -1 градус и снег.

К выходным в регион придет небольшое похолодание. В ночь на пятницу, 14 декабря, будет до -6 градусов, днем -5 градусов. Ночью в субботу похолодает до -8, днем ожидается до -6 градусов и небольшой снег.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
11:40, 9 декабря 2018
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются снегопады. Прогноз погоды
20:41, 8 декабря 2018
В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -14. Прогноз погоды
23:16, 7 декабря 2018
В выходные в Рязанской области ожидаются сильные снегопады 1
13:25, 7 декабря 2018
В субботу в Рязанской области ожидаются сильный снег и гололедица. Прогноз погоды
18:41, 6 декабря 2018
Рязанцев предупредили о сильных снегопадах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
От детсадов до правительства. В регионе подвели итоги года «бережливого производства»

От детсадов до правительства. В регионе подвели итоги года «бережливого производства»

В числе самых успешных проектов Любимов отметил «Бережливую поликлинику», работу на производстве и в областном правительстве.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 34 863
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 28 620
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
17:54, 25 ноября 2018 26 675
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
10:30, 26 ноября 2018 22 974
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 850
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 5
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум