На следующей неделе в Рязанской области ожидаются снегопады. Прогноз погоды

На следующей неделе в Рязанской области ожидаются снегопады. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 10 декабря, синоптики пообещали до -4 градусов. Днем — ноль градусов и мокрый снег.
В ночь на вторник потеплеет до -2 градусов, днем также будет нулевая температура, возможен мокрый снег.
Ночью в среду, 12 декабря, пообещали до -2 градусов, днем -1 градус. В этот день также возможен мокрый снег.
В четверг ночью будет до -4, днем -1 градус и снег.
К выходным в регион придет небольшое похолодание. В ночь на пятницу, 14 декабря, будет до -6 градусов, днем -5 градусов. Ночью в субботу похолодает до -8, днем ожидается до -6 градусов и небольшой снег.