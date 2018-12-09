На Северной окружной столкнулись «Гранта» и «Ниссан»

На Северной окружной столкнулись автомобили Lada Granta и Nissan.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 9 декабря, около 2-го Борковского карьера.
Официальной информации об аварии пока нет.
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На Северной окружной столкнулись автомобили Lada Granta и Nissan.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 9 декабря, около 2-го Борковского карьера.
Официальной информации об аварии пока нет.
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