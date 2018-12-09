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11:17, 9 декабря 2018 1 656
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Лев Лещенко рассказал о состоянии после госпитализации

Лев Лещенко рассказал о состоянии после госпитализации

Фото: Ru.wikipedia.org

Лев Лещенко рассказал, что чувствует себя нормально после госпитализации. Об этом передает РИА «Новости».

В понедельник, 10 декабря, артист планирует выступить на концерте памяти Владимира Шаинского в Кремле.

Утром в воскресенье певцу стало плохо перед выступлением в Москве. Лещенко потребовалась экстренная госпитализация.


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