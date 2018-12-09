Центробанк предложил разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке

Центробанк предложил разрешить заемщикам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает РИА «
Швецов отметил, что люди в возрасте до 30-35 лет стали чаще менять место работы, что может быть связано с обстоятельствами. По словам первого зампреда ЦБ, надо «включать опцион» при возникновении «таких обстоятельств». Среди случаев он назвал несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности.
Шевцов отметил, что банк при этом ничего не теряет.
Опцион предложили использовать один раз. Если практика будет успешной, отсрочку могут сделать многократной.