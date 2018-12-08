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13:52, 8 декабря 2018 1 634
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Вступило в силу постановление, разрешающее не устанавливать водителям знак «Шипы»

Вступило в силу постановление, разрешающее не устанавливать водителям знак «Шипы»

С субботы, 8 декабря, водители с шипованными шинами могут не ставить на автомобили знак «Шипы». Постановление подписал Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

Как объяснили ранее в ГИБДД, отмена знака связана с тем, что он потерял актуальность. По словам специалистов, характеристикам современных автомобилей зависят от многих других факторов, поэтому знак не позволяет другим водителям однозначно судить о характере движения машины.

Наклейка также может ограничивать обзор.

Помимо этого, постановление разрешает теперь оформлять ДТП по европротоколу, если вред причинен лишь имуществу. Страховое возмещение должно при этом не превышать 100 тысяч рублей.

Также документ приравнивает инвалидов на колясках с двигателем к пешеходам. Кроме того, инвалиды получили больше возможностей для парковки — инвалиды третьей группы смогут ставить машины в зоне знаков «Стоянка запрещена» и «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца». Раньше правило распространялось на инвалидов первой и второй групп.


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