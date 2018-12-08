Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:20, 8 декабря 2018 4 374
 0    0

В Рязани задержали «телефонного» мошенника 1

В Рязани задержали «телефонного» мошенника

В Рязани задержали мошенника, похитившего смартфоны у двух горожанок смартфоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 34-летняя рязанка, которая рассказала, что обратилась в организацию по ремонту оргтехники, где лишилась смартфона.

Один из сотрудников ремонтной фирмы заметил, что у женщины проблемы с работой телефона и предложил свою помощь. Она согласилась, так как ей показалось, что сотрудник разбирается в смартфонах.

Тот предложил взять телефон на ремонт, женщина согласилась.

В день, когда они договорились встретиться, чтобы рязанка получила отремонтированный телефон, мужчина на место не пришел. Выяснилось, что из фирмы он к тому моменту уволился, а вместе с «ремонтником» пропал и смартфон.

Полиция узнала по описанию внешности 38-летнего рязанца, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Он похищал технику и телефоны.

Правоохранители не сразу смогли разыскать рязанца.

Во время расследования выяснилось, что за несколько дней до случившегося 16-летняя рязанка выбрала смартфон на одном из интернет-сервисов по продаже подержанных телефонов и связалась с «продавцом», которым оказался задержанный. Девушка оставила 20 тысяч рублей в качестве задатка, «продавец» перестал выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:52, 8 декабря 2018
Вступило в силу постановление, разрешающее не устанавливать водителям знак «Шипы»
10:20, 8 декабря 2018
В Рязани задержали «телефонного» мошенника 1
22:11, 7 декабря 2018
Кораблинским пенсионерам не сообщили о прекращении подачи газа — прокуратура 2
20:33, 7 декабря 2018
Рязанку обязали снести дом в Борках после жалоб соседей
19:45, 7 декабря 2018
В Рязани почтили память жертв землетрясения в Армении
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?

Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ? 8

Если разобраться, несложно понять взаимосвязи между ценами в магазине и процентными ставками на кредит.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 34 618
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 26 558
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
10:53, 7 декабря 2018 26 537
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
10:30, 26 ноября 2018 22 924
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 738
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 5
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум