В Рязани задержали «телефонного» мошенника

В Рязани задержали мошенника, похитившего смартфоны у двух горожанок смартфоны. Об этом сообщила
В полицию обратилась 34-летняя рязанка, которая рассказала, что обратилась в организацию по ремонту оргтехники, где лишилась смартфона.
Один из сотрудников ремонтной фирмы заметил, что у женщины проблемы с работой телефона и предложил свою помощь. Она согласилась, так как ей показалось, что сотрудник разбирается в смартфонах.
Тот предложил взять телефон на ремонт, женщина согласилась.
В день, когда они договорились встретиться, чтобы рязанка получила отремонтированный телефон, мужчина на место не пришел. Выяснилось, что из фирмы он к тому моменту уволился, а вместе с «ремонтником» пропал и смартфон.
Полиция узнала по описанию внешности 38-летнего рязанца, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Он похищал технику и телефоны.
Правоохранители не сразу смогли разыскать рязанца.
Во время расследования выяснилось, что за несколько дней до случившегося 16-летняя рязанка выбрала смартфон на одном из интернет-сервисов по продаже подержанных телефонов и связалась с «продавцом», которым оказался задержанный. Девушка оставила 20 тысяч рублей в качестве задатка, «продавец» перестал выходить на связь.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.