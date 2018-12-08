В Москве пьяные подростки на «Мицубиши» врезались в стену. Видео

В Москве на Тюменской улице Mitsubishi Outlander на большой скорости врезался в бетонную стену. От удара иномарка превратилась в груду метала. Об этом сообщил телеканал «
По словам очевидцев, после ДТП машина задымилась, однако возгорания не произошло.
В автомобиле находились четверо подростков — два парня и две девушки. Одному из них было 18 лет.
В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка. Еще трое получили травмы разной степени тяжести.
По предварительным данным, подростки находились в нетрезвом состоянии. Чтобы извлечь пострадавших из салона пришлось срезать крышу.
На место происшествия выезжали полицейские, пожарные, спасатели и медики.
Фото телеканала «360»