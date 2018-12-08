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18:04, 8 декабря 2018 4 780
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В Москве пьяные подростки на «Мицубиши» врезались в стену. Видео

В Москве пьяные подростки на «Мицубиши» врезались в стену. Видео

В Москве на Тюменской улице Mitsubishi Outlander на большой скорости врезался в бетонную стену. От удара иномарка превратилась в груду метала. Об этом сообщил телеканал «360».

По словам очевидцев, после ДТП машина задымилась, однако возгорания не произошло.

В автомобиле находились четверо подростков — два парня и две девушки. Одному из них было 18 лет.

В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка. Еще трое получили травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, подростки находились в нетрезвом состоянии. Чтобы извлечь пострадавших из салона пришлось срезать крышу.

На место происшествия выезжали полицейские, пожарные, спасатели и медики.

Фото телеканала «360»


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