Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:15, 8 декабря 2018 323
 0    0

Семье чучковских погорельцев подарили миллион на новый дом

Семье чучковских погорельцев подарили миллион на новый дом

Фото: Издательство «Пресса»

Семье чучковских погорельцев подарили миллион рублей на новый дом. Об этом RZN.info сообщила многодетная мать Людмила Богдан.

По словам женщины, деньги им вручила знаменитость, имя которой попросили оставить в тайне.

«Дом скоро купим, мы его уже выбрали», — отметила Богдан.

Напомним, 19 августа 2018 года у семьи сгорел дом. На пожаре погибла годовалая девочка, пятеро детей смогли выбраться через окно.

Девятилетнего Максима Богдана, спасшего брата и сестер, позже наградили в Совете Федерации.

После пожара дети временно жили в реалибитационном центре. Они вернулись к родителям в пятницу, 23 ноября.

В понедельник, 26 ноября, Максиму Богдану дали российское гражданство. По свидетельству о рождении мальчик — украинец.

Ранее помочь семье Богдан попросила певица Лолита Милявская.

Кроме того, Любимов поручил держать на контроле дальнейшую судьбу погорельцев.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:15, 8 декабря 2018
Семье чучковских погорельцев подарили миллион на новый дом
14:56, 8 декабря 2018
На въезде в Приокский образовалась крупная пробка
13:52, 8 декабря 2018
Вступило в силу постановление, разрешающее не устанавливать водителям знак «Шипы»
10:20, 8 декабря 2018
В Рязани задержали «телефонного» мошенника 1
22:11, 7 декабря 2018
Кораблинским пенсионерам не сообщили о прекращении подачи газа — прокуратура 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?

Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ? 8

Если разобраться, несложно понять взаимосвязи между ценами в магазине и процентными ставками на кредит.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 34 659
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 27 007
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
17:54, 25 ноября 2018 26 574
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
10:30, 26 ноября 2018 22 934
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 760
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 5
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум