Семье чучковских погорельцев подарили миллион на новый дом

Семье чучковских погорельцев подарили миллион рублей на новый дом. Об этом RZN.info сообщила многодетная мать Людмила Богдан.
По словам женщины, деньги им вручила знаменитость, имя которой попросили оставить в тайне.
«Дом скоро купим, мы его уже выбрали», — отметила Богдан.
Напомним, 19 августа 2018 года у семьи сгорел дом. На пожаре
Девятилетнего Максима Богдана, спасшего брата и сестер, позже
После пожара дети временно жили в
В понедельник, 26 ноября, Максиму Богдану дали российское гражданство. По свидетельству о рождении мальчик —
Ранее помочь семье Богдан попросила певица
Кроме того, Любимов