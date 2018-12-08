Рязанские танцоры выиграли Гран-При на фестивале в Сочи

Рязанский танцевальный коллектив «Огни» выиграл Гран-при международного хореографического конкурса «MODERN DANCE», который проходил в течение трех дней в Сочи. Об этом сообщил
В конкурсе поучавствовали танцоры из различных регионов России, Белоруссии и Узбекистана.
Танцоры из Рязани выиграли в номинациях «Современный танец» и «Танцевальное шоу».
Участница коллектива Дарья Кабацкова стала лауреатом II степени, исполнив сольный хореографический номер.
Танцоров и руководителя коллектива Светлану Рогачикову-Леженкину наградили дипломами и призами.
Театр танца получил приглашение на участие в международном конкурсе «Золотая Ника», который пройдет в Сочи в марте 2019 года.