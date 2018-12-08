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15:45, 8 декабря 2018 1 472
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Рязанские танцоры выиграли Гран-При на фестивале в Сочи

Рязанские танцоры выиграли Гран-При на фестивале в Сочи

Фото: Издательство «Пресса»

Рязанский танцевальный коллектив «Огни» выиграл Гран-при международного хореографического конкурса «MODERN DANCE», который проходил в течение трех дней в Сочи. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В конкурсе поучавствовали танцоры из различных регионов России, Белоруссии и Узбекистана.

Танцоры из Рязани выиграли в номинациях «Современный танец» и «Танцевальное шоу».

Участница коллектива Дарья Кабацкова стала лауреатом II степени, исполнив сольный хореографический номер.

Танцоров и руководителя коллектива Светлану Рогачикову-Леженкину наградили дипломами и призами.

Театр танца получил приглашение на участие в международном конкурсе «Золотая Ника», который пройдет в Сочи в марте 2019 года.


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