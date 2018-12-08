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17:52, 8 декабря 2018 6 912
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Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»

Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»

В субботу, 8 декабря, во второй день XVIII съезда партии прошли четыре дискуссионные площадки. Модератором одной из них — «Экономики роста» выступил член президиума Генсовета «Единой России», председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Кроме того, в работе площадки принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

После завершения дискуссии он рассказал об основных вопросах, которые обсуждались, о роли регионов в реализации национальных проектов.

«Конечно, хотелось бы, чтобы мы принимали участие на первоначальном этапе выработки всех параметров национальных проектов и федеральных проектов, чтобы участвовали в формировании инструментов, которыми можно и нужно пользоваться», — отметил Любимов.

Политик уточнил, что проекты все равно будут проходить корректировки с участием регионов, прежде всего, с тем, чтобы действительно национальные проекты могли быть выполнены в полном объеме.

Также на мероприятии говорили о том, что стране нужен рывок. Губернатор в своем выступлении поставил Рязань в пример.

«Область в прошлом году заняла первое место по темпам роста инвестиций в основной капитал, то есть инвестиционный темпорост у нас был самым высоким среди 18 регионов ЦФО. Я считаю, что была проведена очень серьезная работа, которая привела к такому росту. И в дальнейшем мы должны реализовать те проекты, по которым подписаны соглашения», — подчеркнул Любимов.

Он считает, что инвестиции в основной капитал — это интегральный показатель, который свидетельствует об уровне и развитии экономики.

Помимо этого на дискуссионной площадке говорили о необходимости парламентского контроля.

«Партийный контроль нужен, безусловно, во всех реализуемых национальных программах, для того чтобы эти программы были реализованы в срок, на высоком уровне и не вызывали нареканий у жителей. А люди видели, что власть и народные избранники держат на контроле исполнение обязательств, а при возникновении проблем оперативно включаются в их решение», — подытожил глава региона.


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