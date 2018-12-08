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15:32, 8 декабря 2018 542
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Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео

Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео

Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката на турнире Golden Spin, который проходит в Загребе. Видеозапись с падением опубликовали на YouTube, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Американский фигурист Тимоти Ледук не сумел удержать свою партнершу Эшли Кейн во время исполнения поддержки, когда пара катала произвольную программу.

Партнерша находилась в положении спуска, поэтому она воткнулась головой в поверхность и чуть не потеряла сознание. При этом пара закончила свое выступление.

Отмечается, что после произошедшего фигуристка вышла к зрителям с фиксатором шеи.


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