Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео

Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката на турнире Golden Spin, который проходит в Загребе. Видеозапись с падением опубликовали на YouTube, сообщил телеканал
Американский фигурист Тимоти Ледук не сумел удержать свою партнершу Эшли Кейн во время исполнения поддержки, когда пара катала произвольную программу.
Партнерша находилась в положении спуска, поэтому она воткнулась головой в поверхность и чуть не потеряла сознание. При этом пара закончила свое выступление.
Отмечается, что после произошедшего фигуристка вышла к зрителям с фиксатором шеи.