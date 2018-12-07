Житель области угнал «пятнадцатую», чтобы поехать к девушке в Рязань

В Александро-Невском районе задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в угоне «пятнадцатой» с улицы райцентра. Об этом сообщила
В полицию обратился 55-летний мужчина, который сообщил, что его автомобиль, припаркованный на улице, пропал.
Полицейские опросили местных жителей. Выяснилось, что на улице поселка видели двух молодых людей, которые «шли по улице, оживленно беседуя». Один из них «внезапно подбежал» к припаркованному автомобилю и уехал на нем. Машина была чужой.
Позже установили, что подозреваемый ранее был судим за кражу и угон автомобилей.
«Некоторое время назад, как говорили приятели угонщика, у него были „сложные любовные отношения“ с автомобилями, он с трудом сдерживался, чтобы не прокатиться на приглянувшейся машине. Сдерживался не всегда», — отмечается в сообщении.
Позже полиции удалось узнать, что молодые люди разговаривали о подруге подозреваемого, с которой у последнего были «непростые отношения».
Молодой человек неожиданно приревновал ее, решил «немедленно переговорить» и взломал «первый попавшийся на глаза автомобиль», чтобы поехать к ней в Рязань.
Машину позже нашли на окраине Ряжска.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.