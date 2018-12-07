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11:33, 7 декабря 2018 3 613
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В пятницу и в выходные в Рязани будут массово останавливать водителей

В пятницу и в выходные в Рязани будут массово останавливать водителей

Фото: Pixabay.com

В пятницу и выходные в Рязани будут массово останавливать водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы проведут рейды по поиску пьяных водителей.

Мероприятия пройдут, в том числе, на улицах областного и районных центров.

«Эта мера позволит охватить наибольшую территорию», — говорится в сообщении.

Проверки пройдут как днем, так и ночью.

Рязанцев призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые собираются ездить в пьяном состоянии.


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