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16:41, 7 декабря 2018 2 228

Студентам рязанского агроуниверситета представили более 200 вакансий по их специальностям

Студентам рязанского агроуниверситета представили более 200 вакансий по их специальностям

В четверг, 6 декабря, для выпускников и студентов старших курсов Рязанского агротехнологического университета имени Костычева прошла ежегодная ярмарка вакансий. В очной форме участниками стали 39 предприятий, еще свыше 200 — в заочной.

Студентам рассказали о более 200 вакансий по сельскохозяйственным, инженерным и экономическим специальностям.

Производственную сферу Рязанского и соседних регионов представляли руководители, ведущие специалисты крупных агрохолдингов, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе ООО «Авангард», ООО «Богородицкий Альянс», ООО «ЭкоНива Техника — Холдинг», ООО «Брянская мясная компания», ООО «Вердазернопродукт», Колхоз «Заветы Ильича», ГК «Деловые линии», ПАО «МТС».ГБУ РО «Пожлес».

Студенты получили возможность познакомиться с широким перечнем вакансий для дальнейшего трудоустройства и узнать о мерах социальной поддержки молодых специалистов в организациях.

Кроме того, представители предприятий провели консультации по вопросам составления резюме, которые сразу передали потенциальным работодателям.


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