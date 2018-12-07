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18:11, 7 декабря 2018 538
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Скопинский лесничий незаконно вывозил дубы и делал из них бревна

Скопинский лесничий незаконно вывозил дубы и делал из них бревна

Фото: УМВД по Рязанской области

В Скопине задержали лесничего, который незаконно вывозил дубы и делал из них бревна. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники узнали, что 55-летний мужчина часто осматривал свой участок и приезжал на пилораму на личном тракторе с тележкой. Оказалось, что во время объезда лесничества нарушитель не только фиксировал состояние деревьев, но и заготавливал из бурелома бревна.

В полиции отметили, что для заготовки древесины из буреломных или ветровальных деревьев необходимо оплатить и оформить специальное разрешение.

Злоумышленника задержали, когда он в очередной раз приехал на пилораму. Всего он заготовил 36 дубовых бревен.

В отношении лесничего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.


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