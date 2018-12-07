Скопинский лесничий незаконно вывозил дубы и делал из них бревна

В Скопине задержали лесничего, который незаконно вывозил дубы и делал из них бревна. Об этом сообщила
Оперативники узнали, что 55-летний мужчина часто осматривал свой участок и приезжал на пилораму на личном тракторе с тележкой. Оказалось, что во время объезда лесничества нарушитель не только фиксировал состояние деревьев, но и заготавливал из бурелома бревна.
В полиции отметили, что для заготовки древесины из буреломных или ветровальных деревьев необходимо оплатить и оформить специальное разрешение.
Злоумышленника задержали, когда он в очередной раз приехал на пилораму. Всего он заготовил 36 дубовых бревен.
В отношении лесничего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.