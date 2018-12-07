Рязанца осудили за сексуальные домогательства к дочери. Об этом сообщил
В декабре 2017 года в следственные органы обратилась сельская жительница с заявлением о совершении ее гражданским мужем в отношении их совместной пятилетней дочери «действий сексуального характера».
Установлено, что мужчина совершал преступления против малолетней неоднократно.
Обвиняемый не признавал себя виновным и выдвигал версию о том, что девочка все нафантазировала.
Мама ребенка также изменила свою позицию и обратилась с заявлением о прекращении дела. Из-за этого ее отстранили от участия в расследовании.
Учитывая, что мать ненадлежащим образом осуществляла свои родительские обязанности, за что привлекалась к административной ответственности, следственный комитет лишит ее родительских прав.
В органы опеки, а также КДН и ПДН направили представления о принятии мер.
Жителю Рязанской области назначили 12 лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.