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17:31, 7 декабря 2018 3 411
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Рязанца осудили за сексуальные домогательства к дочери

Рязанца осудили за сексуальные домогательства к дочери

Рязанца осудили за сексуальные домогательства к дочери. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

В декабре 2017 года в следственные органы обратилась сельская жительница с заявлением о совершении ее гражданским мужем в отношении их совместной пятилетней дочери «действий сексуального характера».

Установлено, что мужчина совершал преступления против малолетней неоднократно.

Обвиняемый не признавал себя виновным и выдвигал версию о том, что девочка все нафантазировала.

Мама ребенка также изменила свою позицию и обратилась с заявлением о прекращении дела. Из-за этого ее отстранили от участия в расследовании.

Учитывая, что мать ненадлежащим образом осуществляла свои родительские обязанности, за что привлекалась к административной ответственности, следственный комитет лишит ее родительских прав.

В органы опеки, а также КДН и ПДН направили представления о принятии мер.

Жителю Рязанской области назначили 12 лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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Рязанца осудили за сексуальные домогательства к дочери
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