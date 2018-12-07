Родителям погибшего без лечения младенца огласили приговор

В Рязани огласили приговор родителям, ребенок которых умер после того, как они решили прекратить его лечение. Об этом сообщила
Напомним, в ноябре 2017 года у двух рязанцев 1990 и 1991 годов рождения появился ребенок, который после выписки наблюдался в детской поликлинике. Ему назначили пожизненную гормональную терапию. Родителям разъяснили, что при отказе от лечения ребенок может умереть.
В январе 2018 года родители изучили в интернете медицинские публикации о заболевании и решили
Утром 29 января ребенок скончался.
В отношении супругов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. В суде они полностью признали свою вину и раскаялись.
Отца ребенка приговорили к году ограничения свободы, мать — к девяти месяцам ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.