Продукция Рязанского приборного завода победила в конкурсе «100 лучших товаров России»

Изделия Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) и его Касимовского филиала стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Дипломами лауреатов отметили цифровой портативный тонометр внутриглазного давления ТГДц-03 diathera производства АО «ГРПЗ» и суховоздушные термостаты ТВ-80, ТВ-80-1 производства Касимовского приборного завода.
Прибор ТГДц-03 diathera с высокой точностью измеряет внутриглазное давление через верхнее веко. При этом нет риска инфицирования и не нужна анестезия, а процедура занимает несколько секунд. Прибор позволяет на ранней стадии диагностировать глаукому — заболевание глаз, приводящее к слепоте.
Суховоздушные термостаты ТВ-80, ТВ-80-1 обеспечивают необходимую температуру для проведения бактериологических, микробиологических, вирусологических, биохимических исследований. Они используются в эпидемиологических лабораториях, научных и медицинских учреждениях и могут работать непрерывно на протяжении 500 часов.
Диплом Программы получила станция «быстрой» зарядки постоянным током ФОРА ЭЗС-DC для электромобилей. Ее разработали с учетом использования в сложных климатических условиях разных регионов России.
По техническим характеристикам станция не уступает зарубежным аналогам, при этом стоит дешевле. Она соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности. С 2018 года АО «ГРПЗ» выпускает станции ФОРА ЭЗС-DC серийно.
Еще один диплом конкурса АО «ГРПЗ» получило за производство печатных плат. Предприятие оснащено оборудованием, которое позволяет выпускать платы любой сложности и с высоким качеством. Печатные платы изготавливают в соответствии с требованиями международных стандартов, что позволяет их использовать при производстве изделий для авиации, медицины, энергетики, атомной, нефтегазовой и других отраслей.
Государственный Рязанский приборный завод участвует в конкурсе Программы «100 лучших товаров России» на протяжении многих лет. Его продукция неоднократно становилась лауреатом и дипломантом конкурса.