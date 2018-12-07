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9:56, 7 декабря 2018 419
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Мэрия расторгла договор с подрядчиками, сорвавшими сроки строительства парковок

Мэрия расторгла договор с подрядчиками, сорвавшими сроки строительства парковок

В четверг, 6 декабря, управление благоустройства администрации Рязани расторгло договоры с подрядчиками, которые нарушили сроки строительства парковок во дворах жилых домов. Работы должны были завершить к 1 декабря.

Предполагалось, что организации «Капиталстрой» и «Ряззеленстрой» устроят более 90 парковочных зон в Советском, Октябрьском и Московском районах. Теперь эти обязательства передадут другим подрядчикам, которые продолжат работу в следующий строительный сезон.

По словам и.о. замглавы администрации Игоря Ковалева, мэрия предпримет все необходимые меры, чтобы «недобросовестные подрядчики больше не участвовали в городских конкурсах».


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