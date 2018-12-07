Мэрия расторгла договор с подрядчиками, сорвавшими сроки строительства парковок

В четверг, 6 декабря, управление благоустройства администрации Рязани расторгло договоры с подрядчиками, которые нарушили сроки строительства парковок во дворах жилых домов. Работы должны были завершить к 1 декабря.
Предполагалось, что организации «Капиталстрой» и «Ряззеленстрой» устроят более 90 парковочных зон в Советском, Октябрьском и Московском районах. Теперь эти обязательства передадут другим подрядчикам, которые продолжат работу в следующий строительный сезон.
По словам и.о. замглавы администрации Игоря Ковалева, мэрия предпримет все необходимые меры, чтобы «недобросовестные подрядчики больше не участвовали в городских конкурсах».