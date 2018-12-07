Литва ввела санкции против России. Об этом заявила президент Литвы Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко, передает РИА «
Она отметила, что санкции ввели «в знак протеста против атаки в Керченском проливе».
Президент не уточнила, какие именно ограничения будут действовать.
Ранее источник в Брюсселе отмечал, что ряд стран Евросоюза не готов вводить против России новые ограничения.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали.
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