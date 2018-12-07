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18:54, 7 декабря 2018 889
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Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России. Об этом заявила президент Литвы Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко, передает РИА «Новости».

Она отметила, что санкции ввели «в знак протеста против атаки в Керченском проливе».

Президент не уточнила, какие именно ограничения будут действовать.

Ранее источник в Брюсселе отмечал, что ряд стран Евросоюза не готов вводить против России новые ограничения.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали.

Позже в сети появилось видео сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины.

После этого Украина привела армию в полную боеготовность, Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, на котором рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе заблокировали. Также ФСБ опубликовала изъятые у украинских моряков трофейные документы.


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