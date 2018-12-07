Компания «Мармакс» рассказала о новогодних предложениях в «Сказке в Лесу» Алеканово

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Как сообщила пресс-служба компании, весь декабрь действует несколько выгодных предложений на приобретение земельного участка. Каждый из клиентов может выбрать одно наиболее подходящее для себя предложение.
«Сказка в Лесу» Алеканово — готовый для проживания коттеджный поселок с развитой внутренней инфраструктурой: асфальтированными дорогами, освещением улиц, благоустроенными зонами отдыха для взрослых и детей.
«Актуальные фото коттеджного поселка рязанцы могут посмотреть в еженедельных отчетах на сайте проекта. Но для того, чтобы по-настоящему погрузиться в атмосферу „Сказки в Лесу“ Алеканово, стоит приехать сюда», — отметили в пресс-службе.
Подробнее о новогодних предложениях можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.