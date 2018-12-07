Из дома престарелых в Шацком районе украли 26 радиаторов и чугунную ванну

Из дома престарелых в Шацком районе украли систему отопления. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские задержали преступников после проверки пункта приема второсырья. В одном из них они увидели части системы отопления, предположив по количеству и протяженности труб и радиаторов, что эту систему сняли из административного здания или учреждения культуры.
Оперативники объехали все здания, которые готовились к ремонту.
Выяснилось, что кража произошла в доме престарелых села Ольхи, который был законсервировали для ремонта. Из учреждения пропали 26 радиаторов отопления, десять металлических труб и чугунная ванна.
К хищению оказались причастны пять местных жителей в возрасте от 31 до 41 года, из них две женщины.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.