Действующие цены на квартиры от «Северной компании» продержатся до 31 декабря

Согласно исследованию «Российской газеты», 2018-й стал годом, когда цены на недвижимость впервые за последние несколько лет пошли в рост. По данным аналитиков, жилье в новостройках за год подорожало в среднем на 4%.

Эксперты предполагают, что и в 2019-м году цены продолжат рост — ожидаемое подорожание составит еще 4%.

При этом отмечается сокращение предложения квартир в новостройках массового сегмента — квартиры раскупаются быстрее, сократился срок экспозиции.

Как заявили в пресс-службе «Северной компании», продажи жилья в массовом сегменте активно росли на протяжении всего 2018 года. Так, в строящемся ЖК"Паруса" на Солотчинском шоссе, свободными остаются не более 20% квартир.

Застройщик объяснил активность покупателей не только желанием успеть до подорожания, но и появлением новой инфраструктуры рядом с жилым комплексом: действует недавно открытый бассейн «Классика», завершается строительство детского сада №36.

В пресс-службе предупредили, что действующие цены на квартиры в рязанских новостройках продержатся только до 31 декабря.

«Северная компания» входит в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Застройщик предлагает рязанцам квартиры в ЖК « Паруса » на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой « Дом на Полетаева », в ЖК « Северный » в Олимпийском городке, ЖК « Метропарк » на Московском шоссе, ЖК « Юный » в Канищеве и в ЖК « Академик » на улице Островского.