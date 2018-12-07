Действующие цены на квартиры от «Северной компании» продержатся до 31 декабря

Согласно
Эксперты предполагают, что и в 2019-м году цены продолжат рост — ожидаемое подорожание составит еще 4%.
При этом отмечается сокращение предложения квартир в новостройках массового сегмента — квартиры раскупаются быстрее, сократился срок экспозиции.
Как заявили в пресс-службе «Северной компании», продажи жилья в массовом сегменте активно росли на протяжении всего 2018 года. Так, в строящемся ЖК"Паруса" на Солотчинском шоссе, свободными остаются не более 20% квартир.
Застройщик объяснил активность покупателей не только желанием успеть до подорожания, но и появлением новой инфраструктуры рядом с жилым комплексом: действует недавно открытый бассейн «Классика», завершается строительство детского сада №36.
В пресс-службе предупредили, что действующие цены на квартиры в рязанских новостройках продержатся только до 31 декабря.
«Северная компания» входит в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Застройщик предлагает рязанцам квартиры в ЖК «
Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в