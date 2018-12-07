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11:05, 7 декабря 2018 3 556

Действующие цены на квартиры от «Северной компании» продержатся до 31 декабря

Действующие цены на квартиры от «Северной компании» продержатся до 31 декабря

Согласно исследованию «Российской газеты», 2018-й стал годом, когда цены на недвижимость впервые за последние несколько лет пошли в рост. По данным аналитиков, жилье в новостройках за год подорожало в среднем на 4%.

Эксперты предполагают, что и в 2019-м году цены продолжат рост — ожидаемое подорожание составит еще 4%.

При этом отмечается сокращение предложения квартир в новостройках массового сегмента — квартиры раскупаются быстрее, сократился срок экспозиции.

Как заявили в пресс-службе «Северной компании», продажи жилья в массовом сегменте активно росли на протяжении всего 2018 года. Так, в строящемся ЖК"Паруса" на Солотчинском шоссе, свободными остаются не более 20% квартир.

Застройщик объяснил активность покупателей не только желанием успеть до подорожания, но и появлением новой инфраструктуры рядом с жилым комплексом: действует недавно открытый бассейн «Классика», завершается строительство детского сада №36.

В пресс-службе предупредили, что действующие цены на квартиры в рязанских новостройках продержатся только до 31 декабря.

«Северная компания» входит в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Застройщик предлагает рязанцам квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Канищеве и в ЖК «Академик» на улице Островского.

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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