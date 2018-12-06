В Иркутской области фура с верблюдами попала в аварию. Спасательная операция длилась восемь часов,
Цирк из Сочи переезжал в Железногорск-Илимский. Водитель фуры ошибся направлением и проехал 180 километров в сторону Усть-Илимска. На скользкой дороге машина съехала в кювет и опрокинулась. Верблюд по кличке Сережа погиб, второе животное не пострадало.
Верблюда по кличке Славик подняли с помощью пожарных рукавов, чтобы он смог выбраться из покореженной будки. Ночью не нашли транспорт для перевозки верблюда, и он пошел перед пожарной машиной в ближайший поселок Эдучанка. За животным следил директор цирка.
«Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра. За это время верблюд преодолел более 20 километров. Животное разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части. Оно с аппетитом ест и принимает гостей — местную детвору, для которых появление в поселке „корабля пустыни“ стало сенсацией», — отметили в полиции.
Отмечается, что спасательная операция проходила при минус 40 градусах.