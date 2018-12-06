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12:46, 6 декабря 2018 590

«Сбербанк» поднял верхнюю границу возраста по кредитам до 70 лет

«Сбербанк» поднял верхнюю границу возраста по кредитам до 70 лет

«Сбербанк» объявил об увеличении верхней границы возраста по потребительским кредитам до 70 лет.

Теперь заемы без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания долга не должен был превышать 65 лет.

Кредит можно оформить в офисе банка за один визит или в сервисе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн». Время принятия решения по заявке на кредит — от двух минут.

«Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов. Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего возраста напрямую влияют на качество их жизни, — рассказала зампред правления банка Светлана Кирсанова. — Клиенты „Сбербанка“ пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой „Мобильный банк“ пользуются 63% пенсионеров».

В настоящее время клиентам «Сбербанка» пенсионного возраста доступны вклады «Пополняй» и «Сохраняй» с максимальными ставками вне зависимости от суммы вклада, вклады «Пенсионный плюс» (пополняемый и с частичным снятием) со ставкой 3,5% для тех, кто предпочитает получать пенсию на вклад, бесплатная карта «Мир Социальная» с процентом на остаток по карте 3,5%, а также повышенные бонусы «Спасибо» на карте «Мир Социальная».


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