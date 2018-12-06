Рязанские полицейские рассказали пенсионерам о телефонных мошенниках

Рязанские полицейские рассказали пенсионерам о мошенниках. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Участковые уполномоченные полиции провели профилактический рейд и разъяснили жителям различных районов Рязани, как не стать жертвой мошенников. Особое внимание они уделили пенсионерам.
Отмечается, что самый популярный вид мошенничества — при помощи мобильной связи.
После устных объяснений правил безопасности полицейские вручили жителям горда памятки с краткой информацией о том, как предостеречь себя и своих близких.
Пенсионеры, в свою очередь, рассказали сотрудникам полиции на личных примерах, как им удалось не стать жертвами телефонных обманщиков.