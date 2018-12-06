Рязанская область получила восьмимиллионный грант на развитие волонтерства

Рязанская область получила грант в размере 8 млн 360 тысяч рублей на развитие добровольчества. Об этом зампред регионального правительства Лариса Крохалева сообщила 5 декабря во время круглого стола на тему развития волонтерства.
От имени губернатора Крохалева поблагодарила всех добровольцев за добрые дела и помощь людям.
По словам председателя облдумы Аркадия Фомина, волонтерское движение в Рязанской области активно развивается с 2009 года, и с каждым годом количество добровольцев растет — сегодня это более 25 тысяч человек.
Фомин поздравил присутствующих с Международным днем волонтера и вручил награды областной думы.
Участники круглого стола поделились своими лучшими практиками, а также озвучили проблемы этой сферы в части организации долговременного ухода за людьми старшего возраста, доставки на работу маломобильных граждан.
Присутствующие предлагали варианты решения вопросов по обучению волонтеров, специальной подготовке по грамотному оказанию медпомощи, благоустройству мест захоронения воинов Великой Отечественной войны.
Особое внимание обратили на необходимость усиления межведомственного взаимодействия, совместной работы по розыску пропавших, увековечения памяти героев-рязанцев.