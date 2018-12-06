Хотел снять 500 рублей, а получил более 200 тысяч. Рязанцу грозит срок за ограбление банкомата

Рязанец похитил более 200 тысяч из банкомата. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился руководитель одного из подразделений банка, который рассказал, что во время инкассации выяснилось, что в банкомате не достает 230 тысяч рублей.
Выяснилось, что кража произошла из-за некорректной операции, выполненной устройством после технической заминки. Посетитель хотел снять 500 рублей и после запроса этой операции из купюроприемника, предназначенного для внесения денег, выпали 230 тысяч рублей.
Злоумышленник понимал, что это — не его деньги, но забрал их себе и тем самым совершил кражу.
С помощью работников банка полицейские установили личность и другие данные грабителя. Вскоре полицейские разыскали и задержали 23-летнего рязанца. Похищенные деньги он потратил на покупку одежды, ремонт автомобиля и другие личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет колонии. Также законодательство предусматривает возмещение ущерба.