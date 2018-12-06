Ночью в Константинове сгорел дом

В ночь на четверг, 6 декабря, в деревне Константиново Клепиковского района произошел пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 23:54, на вызов выехал один расчет.
Огонь уничтожил жилой дом из дерева.
Причину возгорания устанавливают.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на четверг, 6 декабря, в деревне Константиново Клепиковского района произошел пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 23:54, на вызов выехал один расчет.
Огонь уничтожил жилой дом из дерева.
Причину возгорания устанавливают.
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