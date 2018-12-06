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17:04, 6 декабря 2018 681
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На участке улицы Мюнстерской запретят парковаться

На участке улицы Мюнстерской запретят парковаться

На участке улицы Мюнстерской запретят парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 28 декабря на территории рязанского Главпочтамта запретят остановку и стоянку автомобилей. Там появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».


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