На пожаре в Константинове погиб мужчина

На
Как рассказал издательству «Пресса» начальник пожарной части, горевший дом стоял на отшибе, поэтому соседи поздно обнаружили пожар и сообщили о нем.
Напомним, сигнал о возгорании поступил в 23:54, на вызов выезжал один расчет.
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На
Как рассказал издательству «Пресса» начальник пожарной части, горевший дом стоял на отшибе, поэтому соседи поздно обнаружили пожар и сообщили о нем.
Напомним, сигнал о возгорании поступил в 23:54, на вызов выезжал один расчет.
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