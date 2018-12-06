Губернатор поздравил рязанские профсоюзы с вековым юбилеем

Николай Любимов поздравил рязанские профсоюзы с вековым юбилеем. В четверг, 6 декабря, губернатор в честь 100-летия вручил членам организаций региональные награды и подарки.
«Объединение профсоюзов всегда было одной из авторитетных и массовых общественных организаций. Сегодня оно представляет интересы более ста тысяч людей труда, жителей нашей области. Сделать жизнь рязанцев комфортной и благополучной, обеспечить для это высокий рост экономики — основные задачи, которые поставил перед нами президент», — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что без тесного сотрудничества с профсоюзами невозможно успешное развитие рязанского края.
«Ваша поддержка для нас очень значима, особенно в решении проблемных вопросов.
Надеюсь, что мы будем союзниками и в дальнейшем в той масштабной работе, которая сегодня ведется в регионе по производительности труда по внедрению бережливых технологий и по воспитанию молодых профессионалов», — заявил Любимов.
Политик напомнил, что регион
«Многотысячный профактив области всегда достойно защищал интересы и права людей, которые добросовестно трудятся на благо родного края», — заключил губернатор.
В ответ на поздравление руководитель областного совета профсоюзов Инна Калашникова вручила Любимову памятный знак и стелу.