Холдинг VELLCOM group и «Политех» открыли кафедру «Инновации в строительстве. Система менеджмента качества»

В среду, 5 декабря, холдинг
Как отметили в пресс-службе холдинга, открытие кафедры позволит решить ряд важных для общественности задач.
Сотрудники VELLCOM group окажут содействие в углубленной подготовке студентов РИ (ф)МПУ, лаборатория предоставит инновационное высокотехнологичное оборудование.
Кроме того, специалисты холдинга примут участие в сопровождении дипломных и преддипломных проектов выпускников учебного заведения и войдут в состав государственной аттестационной комиссии (ГАК) по защите выпускных квалификационных работ студентов РИ (ф)МПУ.
«Другая, не менее важная задача, решаемая открытием кафедры, — это повышение квалификации специалистов различных организаций, задействованных в сфере гражданского и дорожного строительства, а также переподготовка сотрудников холдинга», — подчеркнули в пресс-службе.
Строительный холдинг VELLCOM group постоянно участвует в социально значимых событиях, в том числе связанных с подготовкой профессиональных кадров в сфере строительства, — различных конференциях, открытых лекциях и мероприятиях, направленных на повышение уровня образования молодежи.