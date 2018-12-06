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18:19, 6 декабря 2018 1 958
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Город парализовало. Из-за снега в Рязани образовались километровые пробки 1

Город парализовало. Из-за снега в Рязани образовались километровые пробки

В четверг, 6 декабря, из-за снега в Рязани образовались километровые пробки. По информации сервиса «Яндекс. Карты», скорость потоков на большинстве центральных улиц города не превышает пяти километров в час.

Самый большой затор образовался на Первомайском проспекте. Он начинается на Московском шоссе, у ТЦ «Премьер», и продолжается до перекрестка с улицей Каширина.

В обратную сторону водители встряли от перекрестка улиц Соборной и Ленина. Пробка продолжается до перекрестка с улицей Вокзальной.

Крупные пробки образовались также на улицах Каширина (в обе стороны), Дзержинского (в обе стороны), Спортивной (в обе стороны), Есенина (обе стороны), на Приокском путепроводе и проезде Шабулина, на Касимовском и Муромском шоссе (в сторону Песочни), на проезде Яблочкова и улице Циолковского (в сторону площади Театральной).


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