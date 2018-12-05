За неделю жилинспекция нашла еще 96 нарушений в содержании рязанских домов

В Рязани продолжают следить за работой внутридомового газового оборудования и деятельностью управляющих компаний и ТСЖ. За неделю, с 26 по 30 ноября, инспекция провела 61 проверку, сообщил
Специалисты выявили 96 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг. Для их устранения виновникам выдали предписания.
Всего с начала 2018 года инспекция провела 2 789 проверок в отношении УК и ТСЖ региона, а также внутридомового газового оборудования. Общее количество выявленных нарушений — 2 970.