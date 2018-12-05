Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:49, 5 декабря 2018 694
 0    0

За неделю жилинспекция нашла еще 96 нарушений в содержании рязанских домов

За неделю жилинспекция нашла еще 96 нарушений в содержании рязанских домов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани продолжают следить за работой внутридомового газового оборудования и деятельностью управляющих компаний и ТСЖ. За неделю, с 26 по 30 ноября, инспекция провела 61 проверку, сообщил сайт регионального правительства.

Специалисты выявили 96 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг. Для их устранения виновникам выдали предписания.

Всего с начала 2018 года инспекция провела 2 789 проверок в отношении УК и ТСЖ региона, а также внутридомового газового оборудования. Общее количество выявленных нарушений — 2 970.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:18, 5 декабря 2018
В среду жители Мервина остались без воды
11:00, 5 декабря 2018
«Северная компания» рассказала о выгодных тарифах на отопление и горячую воду
9:49, 5 декабря 2018
За неделю жилинспекция нашла еще 96 нарушений в содержании рязанских домов
8:19, 5 декабря 2018
В Госдуме предложили отменить налоги на машины старше десяти лет 1
19:46, 4 декабря 2018
Приставы освободили от ареста автобусы «Автоколонны-1310» — мэрия 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?

Почему нельзя «морозить» цены и снижать ключевую ставку ЦБ?

Если разобраться, несложно понять взаимосвязи между ценами в магазине и процентными ставками на кредит.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 31 488
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 26 005
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 545
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 682
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 312
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 4
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум