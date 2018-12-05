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14:39, 5 декабря 2018 366
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Высоцкий, княгиня Ольга и Айвазовский. Россияне выбрали «Великие имена» для аэропортов

Высоцкий, княгиня Ольга и Айвазовский. Россияне выбрали «Великие имена» для аэропортов

Россяине выбрали имена для 42 аэропортов страны в рамках проекта «Великие имена России». Еще для трех аэропортов проведут дополнительное голосование, передает ТАСС.

По результатам голосования московский аэропорт Шереметьево назовут в честь поэта Александра Пушкина, а Домодедово будет носить имя ученого Михаила Ломоносова.

Аэропорт Воронежа переименуют в честь Петра I, Калининграда — назовут именем императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара — Екатерины II, Мурманска — Николая II, Пскова — княгини Ольги.

Казанский аэропорт назовут в честь татарского поэта Габдуллы Тукая, аэропорт Уфы — в честь поэта Мустая Карима. Аэропорт Симферополя получит имя Айвазовского, Магадана — Высоцкого, Красноярска — Дмитрия Хворостовского.

Среди прочих имен, присвоенных аэропортам страны, — Антон Чехов, физик Игорь Курчатов, писатель Платон Ойунский, адмирал Геннадий Невельской, летчик-космонавт Виталий Севастьянов, полководец Александр Суворов, Дмитрий Менделеев, мореплаватель Витус Беринг и другие.

Имена для столичного Внукова, питерского Пулкова и аэропорта Пензы выберут во втором туре голосования.


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