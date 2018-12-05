В Рязанской области сеть супермаркетов «Магнит» задолжала полмиллиона по взносам за капремонт. Об этом сообщил
АО «Тандер» имела в собственности восемь нежилых помещений в многоквартирных домах, на которые велись начисления: четыре в Рязани, два в Касимове, по одному в Ряжске и Полянах.
После претензии от фонда о необходимости погасить долг, фирма оплатила его часть.
В рамках судебного разбирательства сеть супермаркетов заключила мировое соглашение с фондом. Фирма должна погасить имеющуюся задолженность до 01 февраля 2019 года.