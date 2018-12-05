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16:45, 5 декабря 2018 1 148
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В рязанском «Фотодоме» пройдет трехдневный фестиваль современного искусства. Программа

В рязанском «Фотодоме» пройдет трехдневный фестиваль современного искусства. Программа

С 7 по 9 декабря в рязанском «Фотодоме» пройдет первый межрегиональный фестиваль современного искусства молодых авторов «Рефлексия».

В его рамках на площадке центра организуют открытые дискуссии и лекций. Стартует фестиваль с перфомансов под общим названием «Выход в…» и открытия выставки «Не переживай ты так», посетители которой увидят около 70 художественных произведений в жанре живописи и графики, а также инсталляций, фотографий, скульптур и объектов аудио-арта.

Полностью программа «Рефлексии» выглядит так:

7 декабря, пятница

  • 18:00 — открытие фестиваля «Рефлексия»;
  • 19:30 — перфомансы из серии «Выход в…» от Анастасии Спасовой и (aka) Onda.

8 декабря, суббота

  • 14:00 — лекция студентки факультета истории искусств МГУ Варвары Алешиной «Жить внутри искусства. О проектах типового жилья»;
  • 18:00 — дискуссия «Перфоманс: кто боится Марины Абрамович?» с участием автором перфоманса Анастасии Спасовой и (aka) Onda об истории развития этого жанра, чувстве театральности и взаимодействии художника и зрителя во время перфоманса, модератор Саша Мойс.

9 декабря, воскресенье

  • 14:00 — лекция об авангардном искусстве и мире Эдуарда Штейнберга студентки факультета истории искусств МГУ Марии Романенковой «Парадоксы художественного мира»;
  • 18:00 — дискуссия «Московский концептуализм: слабоумие или отвага?» на примере работ самых ярких представителей этого направления в искусстве, модераторы Саша Мойс и Анастасия Спасова.

В дни работы фестиваля «Фотодом» будет работать по следующему графику:

  • 7 декабря — с 17:30 до 21:00;
  • 8 декабря — с 12:00 до 21:00;
  • 9 декабря — с 12:00 до 19:00.

Вход на выставку «Не переживай ты так» и на все мероприятия фестиваля «Рефлексия» свободный.


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