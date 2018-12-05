В Рязани отметили Международный день инвалидов

Во вторник, 4 декабря, в Рязанском дворце молодежи отметили Международный день инвалидов. Гостей поприветствовала председатель гордумы Юлия Рокотянская, она пожелала рязанцам добра, здоровья и счастья.
«Депутатский корпус и администрация Рязани стремятся сделать максимально комфортной жизнь для людей с ограниченными возможностями. На последнем заседании думы было принято решение о бесплатных местах на парковках для инвалидов. Мы стремимся, чтобы учреждения социальной сферы стали более доступными для передвижения», — заявила глава города.
Активистов организации «Всероссийское общество инвалидов» отметили наградами.