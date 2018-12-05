В России введут новые дорожные знаки и разметку. Текст постановления
На так называемых спокойных улицах вводят понятие «Велосипедная зона», где можно ехать со скоростью не более 20 километров в час. Пешеходы будут переходить такую дорогу в любом незапрещенном месте. Кроме того, на этих улицах у велосипедистам предоставят преимущество перед машинами. Им также разрешат сквозной проезд в жилых зонах (автомобилистам такое движение запрещено).
Раньше на некоторых Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и есть две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Теперь им разрешили поворачивать с правой полосы.