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16:06, 5 декабря 2018 2 794
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В России введут новые дорожные знаки и разметку 1

В России введут новые дорожные знаки и разметку

Фото: Pixabay.com

В России введут новые дорожные знаки и разметку. Текст постановления опубликовали на сайте правительства.

На так называемых спокойных улицах вводят понятие «Велосипедная зона», где можно ехать со скоростью не более 20 километров в час. Пешеходы будут переходить такую дорогу в любом незапрещенном месте. Кроме того, на этих улицах у велосипедистам предоставят преимущество перед машинами. Им также разрешат сквозной проезд в жилых зонах (автомобилистам такое движение запрещено).

Раньше на некоторых Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и есть две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Теперь им разрешили поворачивать с правой полосы.


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