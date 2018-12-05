Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:19, 5 декабря 2018 1 055
 0    0

В Госдуме предложили отменить налоги на машины старше десяти лет 1

В Госдуме предложили отменить налоги на машины старше десяти лет

Фото: Pixabay.com

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на машины старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей. Он написал письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, рассчитывать налог, исходя из мощности двигателя, «не вполне справедливо», потому что две машины одинаковой мощности, но разных лет производства «обладают огромной разностью в стоимости».

При этом, как отметил Власов, доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых из-за «невысокого уровня благосостояния большинства».

«Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — считает он.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:18, 5 декабря 2018
В среду жители Мервина остались без воды
11:00, 5 декабря 2018
«Северная компания» рассказала о выгодных тарифах на отопление и горячую воду
9:49, 5 декабря 2018
За неделю жилинспекция нашла еще 96 нарушений в содержании рязанских домов
8:19, 5 декабря 2018
В Госдуме предложили отменить налоги на машины старше десяти лет 1
19:46, 4 декабря 2018
Приставы освободили от ареста автобусы «Автоколонны-1310» — мэрия 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 31 489
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 26 005
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 545
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 682
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 312
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 4
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум