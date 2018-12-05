В Госдуме предложили отменить налоги на машины старше десяти лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на машины старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей. Он написал письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает РИА «
По мнению депутата, рассчитывать налог, исходя из мощности двигателя, «не вполне справедливо», потому что две машины одинаковой мощности, но разных лет производства «обладают огромной разностью в стоимости».
При этом, как отметил Власов, доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых из-за «невысокого уровня благосостояния большинства».
«Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — считает он.