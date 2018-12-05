В четверг в Рязанской области пойдет мокрый снег. Прогноз погоды

В четверг, 6 декабря, в Рязанской области пойдет мокрый снег. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -5, 0 градусов.
Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
В четверг, 6 декабря, в Рязанской области пойдет мокрый снег. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -5, 0 градусов.
Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
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