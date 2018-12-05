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13:56, 5 декабря 2018 1 283
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В четверг в Рязанской области пойдет мокрый снег. Прогноз погоды

В четверг в Рязанской области пойдет мокрый снег. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

В четверг, 6 декабря, в Рязанской области пойдет мокрый снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -5, 0 градусов.

Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.


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