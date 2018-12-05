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11:38, 5 декабря 2018 1 041
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У преподавательницы кораблинского техникума украли кошелек

У преподавательницы кораблинского техникума украли кошелек

У преподавательницы кораблинского техникума украли кошелек, в котором было 4100 рублей. 57-летняя женщина оставила свою сумочку в незапертом кабинете, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Возвращаясь, потерпевшая заметила убегавшего молодого человека, который не учился и не работал в техникуме.

Подозреваемым оказался 23-летний местный житель, которого ранее привлекали за причастность к краже из магазина. Он уже бывал в учебном заведении и заметил, что кабинеты с личными вещами не запирают.

Забрав кошелек, молодой человек устроил застолье и пригласил приятелей. Полицейские задержали злоумышленника, часть денег изъяли.

В отношении кораблинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

Фото с сайта informio.ru


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