У преподавательницы кораблинского техникума украли кошелек, в котором было 4100 рублей. 57-летняя женщина оставила свою сумочку в незапертом кабинете, сообщила
Возвращаясь, потерпевшая заметила убегавшего молодого человека, который не учился и не работал в техникуме.
Подозреваемым оказался 23-летний местный житель, которого ранее привлекали за причастность к краже из магазина. Он уже бывал в учебном заведении и заметил, что кабинеты с личными вещами не запирают.
Забрав кошелек, молодой человек устроил застолье и пригласил приятелей. Полицейские задержали злоумышленника, часть денег изъяли.
В отношении кораблинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.
Фото с сайта informio.ru