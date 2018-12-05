Суд удовлетворил иск «Сбербанка» к Life.ru и потребовал опровержения

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск «Сбербанка» к редакции Life.ru, которая 30 января опубликовала материал «Воруй — не хочу. Почему Сбербанк не волнует безопасность?».
Статья о недочетах в работе подразделений охраны и инкассации банка рассказывала о многочисленных нарушениях должностных инструкций, недостатках в профессиональной подготовке и моральном облике работников.
Суд признал опубликованную информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию «Сбербанка». Life.ru обязали удалить недостоверные сведения и написать опровержение.