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11:00, 5 декабря 2018 332

«Северная компания» рассказала о выгодных тарифах на отопление и горячую воду

«Северная компания» рассказала о выгодных тарифах на отопление и горячую воду

В своих домах «Северная компания» использует собственные экономичные крышные котельные, что позволяет устанавливать тарифы на горячую воду и отопление значительно ниже городских. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика.

Так, горячая вода для жителей первого корпуса ЖК «Северный» в ноябре 2018 стоила почти вдвое ниже городского тарифа — по 83,60 рубля за кубический метр.

Теплоснабжение в доме от «Северной компании» вышло по цене 887,30 руб/Гкал.м2 или чуть больше 16 рублей за квадратный метр, в то время как в домах с центральным отоплением стоимость достигала 50 рублей с квадратного метра.

«Если стоимость отопления для однокомнатной квартиры площадью 32 квадратных метра в первом корпусе ЖК „Северный“ чуть больше пятисот рублей, то отопление аналогичной квартиры в панельном доме с городским отоплением обойдется уже примерно в 1300 рублей. Разницу в тарифах лучше всего иллюстрирует простой пример: отопление 57-метровой двушки в доме с крышной котельной в ЖК „Северный“ дешевле, чем в однокомнатной квартире с центральным отоплением», — пояснили представители застройщика.

В ЖК «Северный» уже заселен первый корпус, второй корпус готовится к заселению, ведется строительство третьего корпуса.

Комплексное планирование Олимпийского городка предусматривает детские городки во дворах, лыжные трассы и велосипедные дорожки, просторные парковки.

Уже в эту субботу, 8 декабря, на территории ЖК откроется торговый центр «Олимпийский». В 2019 году здесь начнется строительство детского сада.

«Северная компания» входит в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Застройщик предлагает рязанцам квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Семчине и в ЖК «Академик» на улице Островского.

Офис «Северной компании» расположен по адресу: улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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