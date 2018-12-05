«Северная компания» рассказала о выгодных тарифах на отопление и горячую воду

В своих домах «Северная компания» использует собственные экономичные крышные котельные, что позволяет устанавливать тарифы на горячую воду и отопление значительно ниже городских. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика.

Так, горячая вода для жителей первого корпуса ЖК «Северный» в ноябре 2018 стоила почти вдвое ниже городского тарифа — по 83,60 рубля за кубический метр.

Теплоснабжение в доме от «Северной компании» вышло по цене 887,30 руб/Гкал.м2 или чуть больше 16 рублей за квадратный метр, в то время как в домах с центральным отоплением стоимость достигала 50 рублей с квадратного метра.

«Если стоимость отопления для однокомнатной квартиры площадью 32 квадратных метра в первом корпусе ЖК „Северный“ чуть больше пятисот рублей, то отопление аналогичной квартиры в панельном доме с городским отоплением обойдется уже примерно в 1300 рублей. Разницу в тарифах лучше всего иллюстрирует простой пример: отопление 57-метровой двушки в доме с крышной котельной в ЖК „Северный“ дешевле, чем в однокомнатной квартире с центральным отоплением», — пояснили представители застройщика.

В ЖК «Северный» уже заселен первый корпус, второй корпус готовится к заселению, ведется строительство третьего корпуса.

Комплексное планирование Олимпийского городка предусматривает детские городки во дворах, лыжные трассы и велосипедные дорожки, просторные парковки.

Уже в эту субботу, 8 декабря, на территории ЖК откроется торговый центр «Олимпийский». В 2019 году здесь начнется строительство детского сада.

«Северная компания» входит в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Застройщик предлагает рязанцам квартиры в ЖК « Паруса » на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой « Дом на Полетаева », в ЖК « Северный » в Олимпийском городке, ЖК « Метропарк » на Московском шоссе, ЖК « Юный » в Семчине и в ЖК « Академик » на улице Островского.